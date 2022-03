FC Groningen verlengt contract van doelman Jan de Boer

sport

Foto: FC Groningen

FC Groningen heeft de optie in de overeenkomst met doelman Jan de Boer gelicht. De 21-jarige keeper staat hierdoor ook volgend seizoen onder contract.

FC Groningen nam De Boer in de zomer van 2019 transfervrij over van SC Heerenveen, waar hij de jeugdopleiding had doorlopen. De Boer, afkomstig uit Sneek, zit bij de wedstrijdselectie van het eerste elftal, maar heeft zijn debuut nog niet gemaakt. FC Groningen heeft voor komend seizoen drie keepers onder contract staan. Naast Jan de Boer is dat Peter Leeuwenburgh, die een doorlopende overeenkomst heeft, en Jan Hoekstra, wiens contract onlangs tot medio 2024 werd verlengd.

Technisch directeur Mark-Jan Fledderus: “Wij zijn tevreden over de ontwikkeling van Jan. Het is daarom mooi dat we de optie in zijn bestaande overeenkomst hebben kunnen lichten en Jan hierdoor ook komend seizoen één van onze keepers is voor de eerste selectie.”

Jan de Boer: “Het is fijn dat de club tevreden is over mijn ontwikkeling. Ik wil natuurlijk proberen om zo dicht mogelijk bij de nummer 1 positie te komen. Daaraan werk ik dagelijks heel hard. ”