FC Groningen stopt met betaalkaarten voor supporters

Foto: Wouter Holsappel

FC Groningen gaat na dit seizoen stoppen met de betaalkaarten voor supporters. Dat meldt de club op haar website. In de Euroborg kan dan alleen nog met pin betalen.

De FC Groningen-betaalkaarten blijven geldig bij de laatste vier thuiswedstrijden van dit seizoen. Alle horeca-units worden voorzien van een pinautomaat, voor zover dit nog niet het geval is. Betalen met cashgeld is na dit seizoen ook niet meer mogelijk.

Daarna is het nog tot 31 december van dit jaar mogelijk het tegoed via een formulier op de website terug te vorderen. Het is niet mogelijk om het geld terug te vragen bij één van de rode uitgiftepunten van de betaalkaarten. FC Groningen adviseert dan ook, nu geen nieuw saldo op de betaalkaarten te zetten, al blijft het tot het einde van het seizoen wel mogelijk.

FC Groningen speelt dit seizoen nog vier thuisduels. Zaterdag 2 april tegen Ajax zondag 24 april tegen Heracles Almelo, zaterdag 7 mei tegen Sparta en zondag 15 mei tegen Cambuur.