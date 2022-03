FC Groningen met vrijwel fitte selectie tegen FC Utrecht

sport

FC Groningen treedt aanstaande zondag in de uitwedstrijd tegen FC Utrecht aan met een vrijwel fitte selectie.

Alleen reserve doelman Jan Hoekstra en verdediger Radinio Balker ontbreken. Beide komen dit seizoen niet meer in actie. Trainer Danny Buijs was de afgelopen week ziek, maar is mogelijk zondag genoeg hersteld om op de bank plaats te nemen.

FC Utrecht staat zevende in de eredivisie en heeft zeven punten meer dan FC Groningen dat een plek lager staat.

Het duel in Utrecht begint zondag om 12.15 uur. Het duel staat onder leiding van scheidsrechter Dennis Higler.