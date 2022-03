FC Groningen boekt knappe zege in Utrecht

FC Groningen heeft zondagmiddag op bezoek bij FC Utrecht. In de Galgenwaard kwamen de Groningers vroeg op voorsprong en tekende Jørgen Strand Larsen laat voor de 1-3.

Na een minuut voetbal wees scheidsrechter Dennis Higler na ingrijpen van de VAR naar de strafschopstip. Mo El Hankouri mocht aanleggen na een overtreding op Michael de Leeuw. El Hankouri stuurde FC Utrecht-doelman Fabian de Keijzer de verkeerde hoek in: 0-1. Een kwartier later was het wederom raak. Jørgen Strand Larsen legde de bal panklaar voor De Leeuw die vervolgens de trekker overhaalde: 0-2.

Na rust

In de tweede helft drong FC Utrecht sterker aan en kwam FC Groningen er niet aan te pas. Al vroeg in het tweede bedrijf bracht Bart Ramselaar zijn ploeg dichterbij een resultaat. Doelman Peter Leeuwenburgh kwam twijfelachtig uit en gaf Ramselaar daardoor de mogelijkheid binnen te tikken: 1-2. De gelijkmaker hing tot de laatste minuut in de lucht. Strand Larsen kreeg de bal aangespeeld, nam aan met de borst en haalde snoeihard uit: 1-3. De Trots van het Noorden speelde de wedstrijd goed uit en reisde met drie punten op zak terug naar Groningen.

Over twee weken hervat FC Groningen de competitie. In eigen huis nemen de mannen van trainer Danny Buijs het op tegen Ajax. De ploegen trappen op zaterdag af om half vijf.