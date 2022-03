Fase 4 Operatie Julianaplein: “Drukker op de weg, omleidingen worden minder goed gevolgd”

nieuws

Foto: Martin Nuver - 112groningen.nl

Het is drukker op de wegen in Groningen en minder mensen houden zich aan de omleidingen. Dat is het beeld van Groningen Bereikbaar op de derde dag van fase 4 van Operatie Julianaplein.

Bij fase 4 is het Julianaplein helemaal afgesloten. Verkeer van Assen naar Hoogezand en vice versa kan wel in beide richtingen rijden via een tijdelijke weg. Verkeer van en naar Drachten wordt omgeleid via de ringwegen. “Afgelopen maandag zagen we meer files dan normaal”, laat Groningen Bereikbaar weten. Met name op de N372 was er veel vertraging. Op een aantal routes leverde de verkeersdrukte vertraging voor de bussen op. We zien dat veel forenzen tijdens de spits de auto pakken.. Daarnaast zien we een stijging van verkeer op bijvoorbeeld de Stationsweg, terwijl er op de noordelijke ringweg minder verkeer rijdt dan in de eerste week van fase 2. Dit duidt erop dat de omleidingsroutes minder goed gevolgd worden.”

“Werk thuis of mijd de spits”

Groningen Bereikbaar grijpt daarom de mogelijkheid nog maar weer eens aan om de oproep te doen om thuis te werken, of als dit niet kan de fiets of het openbaar vervoer te pakken. Mensen die beslist met de auto moeten reizen, doen er verstandig aan om de spits te mijden. “Daarnaast is het

van groot belang dat automobilisten de omleidingsroutes rondom de stad volgen. Alleen op die manier kunnen we ervoor zorgen dat het OV en de hulpdiensten zo min mogelijk hinder ervaren.” Groningen Bereikbaar zegt de situatie nauwlettend in de gaten te houden. Waar nodig worden maatregelen getroffen zodat het OV en de hulpdiensten door kunnen rijden. Het gaat dan bijvoorbeeld om het anders afstellen van verkeerslichten of de inzet van verkeersregelaars.

Werkzaamheden deze week

Fase 4 duurt tot en met 28 maart. Tijdens de komende weken wordt de tijdelijke brug over het Noord-Willemskanaal aangesloten op de N7 en de A28. Een grote uitdaging daarbij is het overwinnen van een aanzienlijk hoogteverschil. Ondertussen werkt men verder aan de ontmanteling van het oude Julianaplein. Zo is er een begin gemaakt met het verwijderen van de geluidsschermen langs de Maaslaan. Ook worden er twee portalen weggehaald langs de A28 bij Gyas en bij de Maaslaan. Ter hoogte van Gyas wordt tevens negenduizend kuub grond afgegraven.

Komende week gaat men op de plek waar de grond is afgegraven gewapende grond aanbrengen. Dit wordt in de toekomst de ondergrond voor de rijbaan van Drachten richting Assen. Aan de westzijde van de tijdelijke brug over het Noord-Willemskanaal worden piepschuim blokken aangelegd. Hierop wordt de verbinding van de tijdelijke brug op de N7 gebouwd.