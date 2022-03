Fanfare CWO kijkt tevreden terug op vuurdoop: “Dat je een staande ovatie krijgt is prachtig”

nieuws

Fanfare CWO uit Stad. Foto: still uit stream

Fanfareorkest CWO uit Stad kijkt tevreden terug op het concert dat zij zaterdagavond samen met Popkoor Leek gaven in Leek. Het concert was de vuurdoop van een stuk waarmee het orkest komende zomer hoge ogen hoopt te gooien op het WMC.

“Het was hartstikke leuk met hele mooie muziek.” Met die woorden vat voorzitter Jan van Laar van CWO de avond samen. Het concert werd gegeven in de gereformeerde kerk in Leek. “Het ging om een grote akoestische ruimte, en dat is voor ons altijd wel een uitdaging. Hoe kun je het zo mooi mogelijk laten klinken. Gistermiddag zijn we al naar Leek vertrokken, waarbij we de mogelijkheid hadden om te repeteren in de ruimte. Tijdens het concert ging het helemaal prima.”

ABBA-medley

Voor CWO was het concert het eerste optreden sinds zes maanden. Voor Popkoor Leek was het het eerste optreden sinds twee jaar. “Voor het koor was het heel bijzonder. Ze gaven na afloop zelf aan dat ze in het begin toch wel even een beetje aan het zoeken waren. Aan het eind hebben we samen voor de afsluiting getekend, waarbij we een ABBA-medley hebben gespeeld. Dat ging fantastisch. De avond trok 150 belangstellenden, en ook dat is een aantal waar we tevreden mee zijn.”

“We hebben heerlijk muziek gemaakt”

Voor het Groningse fanfareorkest betrof het ook de vuurdoop van hun stuk ‘Futhark’. “Komende zomer gaan we meedoen aan het WMC in Kerkrade. Dat moet je beschouwen als de Champions League voor fanfare-, harmonie- en showorkesten en brassbands. Wij komen uit in de eerste divisie, dat is het hoogste niveau voor amateurs. Op het WMC gaan we twee composities spelen. De eerste is geschreven door componist Jan de Haan, de tweede door onze eigen dirigent Thom Zigterman. Dit laatste stuk hebben we gisteravond gespeeld. En dan moet je je realiseren dat je het hebt over een stuk dat achttien minuten, duurt, waarbij alle secties in ons orkest het flink voor de kiezen krijgen. En dat ging goed. Of met de woorden van onze dirigent te spreken, ik ben zeer tevreden, we hebben heerlijk muziek gemaakt.”

Staande ovatie

Ook het publiek was onder de indruk: “Een deel van het publiek in de zaal was geen typisch fanfare-publiek. Maar als na het spelen van de laatste noten het even stil wordt en vervolgens gaat iedereen staan en geeft een staande ovatie, dan word ik wel heel blij. Dan kun je zeggen dat ons WMC-stuk heel warm onthaald is.”

Focus op WMC

Het concert in Leek wordt door CWO beschouwd als de aftrap van een drukke periode. “Op 22 en 23 juli zijn we in Kerkrade. Tot die tijd gaan we ons daar volledig op focussen. We hebben sectie repetities op het programma staan, onze wekelijkse oefenavonden, een studieweekend en er vinden ook nog een try-outs plaats. Een hele leuke try-out staat op het programma voor 25 juni. In De Lawai in Drachten gaan zich dan alle orkesten uit het Noorden presenteren die mee gaan doen aan het WMC. Dat gaat ontzettend leuk worden.”

Bekijk het concert via deze link terug.