Eerste optreden Fanfare CWO sinds zes maanden: “Vuurdoop voor ons WMC-programma”

Fanfareorkest CWO uit Stad staat zaterdag een bijzondere avond te wachten. Ze geven het eerste concert sinds een half jaar en presenteren ook een deel van hun WMC-programma, waarmee ze komende zomer furore hopen te maken in Kerkrade.

“Eigenlijk zouden we in december een kerstconcert geven samen met Popkoor Leek”, vertelt voorzitter Jan van Laar van CWO. “Door de coronamaatregelen kon dat niet doorgaan. Omdat we dat jammer vonden geven we vanavond alsnog een concert.” Op het programma geen Christmas carols maar een heel bijzonder inkijkje. “Komende zomer vindt in Kerkrade het Wereld Muziek Concours, WMC, plaats. Dit is de belangrijkste muziekwedstrijd voor fanfare- harmonie-, brassband- en showorkesten in ons land. Wij doen daar aan mee en komen uit in de eerste divisie, dat is het hoogste niveau op amateurniveau. Een deel van het werk dat we op het WMC gaan spelen, is vanavond te horen.”

Podiumervaring

Het gaat om het stuk ‘Futhark’. “Onze dirigent, Thom Zigterman, heeft de compositie tijdens de coronaperiode geschreven. De afgelopen periode hebben we al druk gerepeteerd, maar wat heel belangrijk is, is dat je ook podiumervaring op gaat doen. Vanavond is het debuut. Het verhaal achter ‘Futhark’ speelt zich af in Scandinavië. Daarmee hadden we voor het concert van vanavond gelijk een thema te pakken. We richten ons op Scandinavië, en ik kan bijvoorbeeld verklappen dat we het concert afsluiten, samen met Popkoor Leek, waarbij we een ABBA-medley gaan spelen.”

“We hebben er vooral veel zin in”

Voor CWO is het het eerste concert sinds een half jaar. “In oktober hebben we gespeeld op Cityproms, dat was toen qua coronamaatregelen mogelijk. En eerder in het jaar hebben we eens gespeeld in het Noorderplantsoen. Maar inderdaad, we hebben flink te lijden gehad door de coronamaatregelen. We hebben er het beste van proberen te maken door bijvoorbeeld online te repeteren, later in een anderhalve meter-opstelling en vanavond dus weer als vanouds. Of we zenuwachtig zijn? Nee, dat valt wel mee. We hebben er vooral heel veel zin in.”

Komende periode meer concerten

Ook de komende maanden zal er nog druk gerepeteerd worden. “Eigenlijk kun je zeggen dat we nu echt in de beginfase zitten waarbij we nu kunnen zeggen dat we ‘Futhark’ goed uit kunnen voeren. De komende periode gaan we meer concerten geven, en we hebben ook nog een studieweekend op het programma staan. Bij het WMC is het heel belangrijk hoe technisch je iets uit kunt voeren, hoe zuiver je dat kunt doen. Door de jury wordt er dan gelet op de details.”

Het concert van CWO en Popkoor Leek vindt zaterdagavond om 20.00 uur plaats in de Gereformeerde Kerk Leek aan de Tolberterstraat 24. De entreekosten bedragen 7,50 euro.