‘Extra gaswinning in Groningen was te verwachten, maar alles is omgeven met veel onzekerheid’

nieuws

Dat de gaskraan in Groningen verder opengedraaid wordt dan aanvankelijk was gedacht is niet een grote verrassing. Dat zegt Jan Wigboldus van het Groninger Gasberaad.

Maandagmiddag maakte staatssecretaris Hans Vijlbrief (D66) van Mijnbouw bekend dat er dit jaar waarschijnlijk 4,6 miljard kubieke meter gas mag worden gewonnen uit het Groningenveld. Dat is meer dan de 3,9 miljard kuub die eind september werd voorspeld, maar minder dan de raming van 7,6 miljard kuub die de inmiddels uitgetreden minister Stef Blok begin januari voorspelde.

“We hebben het over een half miljard kuub extra”

“We hebben het over 700 miljoen kuub gas dat er extra gewonnen gaat worden. Dat is te overzien”, laat Wigboldus weten. “Ter vergelijking, in 2013 werd er 54 miljard kuub gewonnen. Nu heb je het over een half miljard kuub meer, dus dat is in de marge. En ergens is het ook goed nieuws. Want eerder was er voorspeld dat er 7,6 miljard kuub gewonnen zou worden. Daar komen we niet aan.”

“Heel veel onzekerheden”

Maar volgens Wigboldus spelen er veel onzekerheden. “De oorlog in Oekraïne speelt nu ruim twee weken. Toen ik hoorde dat Russische troepen het land binnen waren gevallen, toen wist ik dat het consequenties zou hebben voor de gaswinning in Groningen. Maar de hele situatie is wel onzeker. Nederland, en nog een aantal andere West-Europese landen, zijn deels afhankelijk van het laagcalorisch Russische gas. Heb je gezien hoe dat hier naar toe wordt getransporteerd? In dikke leidingen over de grond. Eén granaat, één bom die verkeerd valt en er wordt geen gas meer geleverd.”

Grijpskerk en Zuidbroek

Daarnaast spelen er volgens Wigboldus meer zaken. “In hoeverre er gas nodig is uit het Groningenveld is ook afhankelijk van de ingebruikname van de opslagcapaciteit in Grijpskerk. Of hier wel of geen toestemming voor gegeven gaat worden. Maar ook de fabriek in Zuidbroek speelt een rol. Deze stikstoffabriek moet in augustus in gebruik worden genomen, maar de vraag is of dat gaat lukken. Dus al die dingen samen vormen de onzekerheid en bepalen daarmee in hoeverre de gaskraan in Groningen open moet of dichter kan.”

Tijden van nood

Op de vraag of we ons zorgen moeten maken is Wigboldus duidelijk. “De staatssecretaris heeft laten weten dat als er tijden van nood aanbreken eerst de grote fabrieken, zeg maar de grootverbruikers worden afgekoppeld. Daarna gaat gekeken worden of er extra gas moet worden gewonnen in Groningen. Het afkoppelen van huishoudens is de laatste fase.” De staatssecretaris laat verder weten dat het boren in Groningen in 2023 of 2024 echt moet stoppen.