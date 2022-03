“Er is zoveel gepraat, er is zoveel beloofd, maar deze hele compensatiebeurs lost niets op”

nieuws

Foto: Anneloes Struik

Ook studentenverenigingen Lijst STERK en HSV zijn niet blij met de details van de plannen van het kabinet voor een compensatie- en prestatiebeurs. “Dit moet een misrekening zijn.”

De reacties hebben te maken met het plan van het kabinet om het huidige leenstelstel in te wisselen voor een prestatiebeurs. In de nieuwe situatie krijgen uitwonende studenten 255 euro per maand en thuiswonende studenten 90 euro. De precieze bedragen liggen nog niet vast. Het kabinet is tevens van plan om studenten die tussen 2015 en heden vast zaten aan het leenstelstel te compenseren met een bedrag van ongeveer 1.400 euro. Daar zit wel een prestatiebeurscriterium aan vast, wat betekent dat studenten binnen een bepaald aantal jaar moeten zijn afgestudeerd.

HSV: “Pot moet groter”

“Wij zijn hier niet tevreden mee”, vertelt Sander van der Dussen van HSV. “Volgens dit plan krijgt een thuiswonende student straks 90 euro. Daar kun je de studiekosten niet mee betalen. Het is niet dekkend. Als HSV vinden wij dat iedereen moet kunnen studeren. Het bedrag dat uitwonenden krijgen, daar zouden de studiekosten net mee betaald kunnen worden, maar ook dat is niet ideaal. Het is een druppel op een gloeiende plaat. Wij denken dat het middel dat voorgesteld wordt prima is, maar de pot waaruit de financiën gehaald worden, groter moet. Dit werkt ontmoedigend, waarbij het niet aantrekkelijk is om te gaan studeren.”

Danny Kolthof (Lijst STERK): “Er zijn zorgen of studentenkamers nog wel betaald kunnen worden”

Danny Kolthof van Lijst STERK is het daar mee eens. “Ik wil wel even aangeven dat ik op persoonlijke titel reageer, omdat we dit onderwerp nog in onze fractie moeten bespreken. Mijn reactie is dat deze bedragen niet rijmen met de koopkracht en inflatie waarmee we te maken hebben. Je ziet dat alles duurder wordt. Een biertje op het terras, maar ook de rekening van de nutsvoorzieningen. Wij krijgen nu al meldingen binnen van studenten, dat ze weer een gesprek hebben gehad met hun huurbaas waarbij ze te horen krijgen dat hun gasrekening met een aantal tientjes omhoog gaat. Er zijn zorgen of studentenkamers nog wel betaald kunnen worden.”

“Je lost geen problemen op, je creëert ze juist”

Voor Kolthof is één ding heel duidelijk: “Onderwijs moet voor iedereen toegankelijk zijn. Als ik kijk naar mijn opa en oma, dan hebben zij alles in het werk gesteld om er voor te zorgen dat mijn ouders onder betere omstandigheden op konden groeien en konden studeren. Mijn ouders hebben dat ook voor mijn generatie gedaan. Met dit plan lijkt het erop dat alleen rijke mensen nog een studie op kunnen pakken. Deze situatie doet heel veel met de mentale gesteldheid van studenten, of het straks nog wel betaalbaar is. En het leek de afgelopen periode de goede kant op te gaan. Maar wat nu geboden wordt, daar los je geen probleem op, maar creëer je er juist één.”

HSV: “Wat los je met 1.400 euro compensatie op, op een studieschuld van 18.000 euro?”

Dan de compensatie voor studenten die de afgelopen jaren te maken hebben gehad met het leenstelsel. Ook daar is HSV niet blij mee. “Het slaat nergens op, het moet een misberekening zijn. Er is de afgelopen periode zoveel gepraat, er is zoveel beloofd. Je geeft het voordeel van de twijfel, maar dit is gewoon een heel slecht voorstel.” Van der Dussen klinkt boos. “Ja, boos, teleurgesteld. Weet je. Er wordt niks opgelost. De gemiddelde studieschuld voor een student bedraagt 18.000 euro. Wat los je met 1.400 euro op? Met zo’n studieschuld is het onmogelijk om op de huidige woningmarkt aan een woning te komen. En die teleurstelling heerst niet alleen bij mij, maar ook bij andere studenten die ik spreek.”

Danny Kolthof (Lijst STERK): “Ik kan onmogelijk een huis kopen”

Kolthof sluit zich bij die woorden aan: “Dit is bijna een belediging. Met dit bedrag kun je een keer op vakantie, en dan moet je het ook nog rustig aan doen. Ik heb zelf een studieschuld die flink hoger ligt dan de gemiddelde schuld. Onderwijsministers die de afgelopen jaren op het pluche hebben gezeten, hebben altijd beloofd, het is niet van invloed bij bijvoorbeeld de aanvraag van een hypotheek. Maar dat is het wel. Er wordt gewoon door de bank naar gevraagd. Met als gevolg dat je een lagere hypotheek krijgt. Een lager bedrag waarmee ik onmogelijk een huis kan kopen in Groningen of in de omgeving van de stad omdat de woningmarkt overspannen is.”

Actie?

Van der Dussen denkt dat het ook niet alleen bij woorden blijft. “De mensen die nu studeren, of die in de startblokken staan om te gaan studeren, zullen over een aantal decennia het land besturen. Als je met de huidige plannen het voor sommige mensen onmogelijk maakt om aan een studie te beginnen … ik denk dat we dit niet over onze kant laten gaan. Er zullen acties komen. Wat er nu gebeurt kan gewoon niet.”