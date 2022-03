Enquête: ‘Meerderheid Groningers voor opschalen gaswinning vanwege oorlog in Oekraïne’

nieuws

Foto: 350 via Flickr (CC BY-NC-SA 2.0)

Uit een enquête onder inwoners van de provincie Groningen blijkt dat een meerderheid voor het verder opendraaien van de gaskraan is, als Nederland daardoor minder afhankelijk wordt van Rusland. Dat maakte het Dagblad van het Noorden vrijdagochtend bekend, nadat het onderzoek liet uitvoeren door een extern bureau.

Uit het onderzoek blijkt dat zo’n 61 procent van de Groningers voor het openen van de gaskraan is, als dat betekent dat er minder gas uit Rusland komt. In het bevingsgebied zelf zijn mensen zelfs nog iets meer uitgesproken voorstander van het openen van de gaskraan naar twaalf miljard kuub per jaar. Zo’n 83 procent van de Groningers vindt zelfs dat Nederland helemaal moet stoppen met de import van Russisch gas. Deze import bedraagt nu nog zo’n 17 miljard kubieke meter per jaar. Een substantieel deel van de Groningers (iets meer dan een kwart) blijft faliekant tegen het openen van de gaskraan.

De meeste Groningers vinden, als de gaskraan verder open gaat, dat de winst op het gas direct naar Groningen moet om de bevingsschade te herstellen en te investeren in de toekomst.

Het kabinet is tot nu toe van mening dat de gaskraan in Groningen alleen in uiterste noodgevallen weer wordt opengedraaid. De Tweede Kamer gaat woensdag praten over de afhankelijkheid van Nederland van Russisch gas.