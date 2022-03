Einde wintertijd is ook einde winterslaap schildpadden Noorderplantsoen

nieuws

Foto: Denise Humalda

Eind maart komen de schildpadden weer boven water. Zoals dit vijftal (foto) deze zaterdag in het Noorderplantsoen



Het IVN-blad Groeningen maakte in 2020 melding van enkele tientallen schildpadden die leven in de vijvers van het park.

‘Als je ze zo pittoresk en gezellig ziet luieren op de loopplankjes kan je het idee krijgen dat je een goede daad verricht door ze “de vrijheid” te geven. In werkelijkheid leiden ze een kwijnend bestaan in een ongeschikte biotoop’, aldus de teller van de schildpadden destijds.

Vanaf september gaan de dieren in de modderige bodem van de vijver in winterslaap. Ze hoeven dan niet naar boven te komen om te ademen. Door de lage temperatuur vermindert de zuurstofbehoefte tot een minimum. Zo rond eind maart na een paar warmere dagen komen de dieren weer tevoorschijn.

