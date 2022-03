Eigenaresse tabakszaak Vinkhuizen redt klant van ‘vriend-in-noodfraude’

nieuws

Foto: CIGO Vinkhuizen via Facebook

Anita Thoma uit Vinkhuizen kreeg donderdagmiddag een grote bos bloemen van een trouwe klant. De eigenaresse van de CIGO-winkel in het winkelcentrum in Vinkhuizen wist te voorkomen dat de oudere dame het slachtoffer werd van fraude met Paysafe-kaarten.

De klant had een WhatsApp-bericht gekregen uit naam van haar dochter, waarin stond dat haar telefoon kapot was. De vrouw werd door haar ‘dochter’ (in werkelijkheid een oplichter) gevraagd om voor zeshonderd euro aan Paysafe-kaarten te kopen voor een nieuwe mobiel. De dame moest de nummers op de kaarten doorsturen naar haar ‘dochter’.

De vrouw ging naar de CIGO-winkel om de kaarten aan te schaffen. Nadat eigenaresse Anita het verhaal aanhoorde, werd haar snel duidelijk dat er iets niet in de haak was. Een kort telefoontje naar de dochter bevestigde het vermoeden, zij wist van niks. Daarop deed de klant meteen aangifte.

De actie kwam Anita Thoma op mooie woorden te staan, nadat de winkel het incident deelde via Facebook. Donderdagmiddag kwam de van fraude geredde dame ook persoonlijk haar dank uitten aan de onderneemster, inclusief een bos bloemen.