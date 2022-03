Eerste zwemclinic Swim Challenge succesvol: “Verschillende deelnemers hebben besloten mee te doen”

nieuws

De eerste zwemclinic die voorbereid op de Groningen Swim Challenge is zondag succesvol verlopen. Dat laat de organisatie weten.

“Wat we vandaag hebben aangeboden was een pre-clinic in sportcentrum de Kalkwijck in Hoogezand”, vertelt Carolien Fleurke van de organisatie. “Je moet het beschouwen als een voorbereiding op de clinics die we later in het seizoen aan gaan bieden. Het is echt bedoeld voor mensen die twijfelen, of bijvoorbeeld niet zo goed kunnen zwemmen. Tijdens deze clinic kreeg je bijvoorbeeld geleerd hoe je de borstcrawl uit moet voeren.”

Twee ervaren trainers

Aan de clinic deden 26 zwemmers mee. “Het ging om een hoge opkomst. En het heeft goed uitgepakt. Je ziet inderdaad deelnemers die wel oren hebben om mee te doen aan de Groningsen Swim Challange, maar wat angst hebben voor water of niet onder water durven te gaan. Wij hadden twee ervaren trainers present die de cursisten les hebben gegeven. En dat ging heel goed. Ook zo goed dat verschillende deelnemers inmiddels de knoop hebben doorgehakt en mee gaan doen aan de Swim Challenge.”

“Zoveel mogelijk geld ophalen voor het goede doel”

Fleurke noemt de pre-clinic belangrijk. “We willen graag zoveel mogelijk geld ophalen voor het goede doel. En dat kan alleen door heel veel mensen mee te laten zwemmen. Zulke clinics zijn dan gewoon heel prettig omdat je op deze manier mensen bereikt die nog wat aan het twijfelen zijn.”

UMCG Kanker Research Fonds

De Groningen Swim Challange vindt dit jaar plaats op zaterdag 27 augustus, tegelijkertijd met Groningens Ontzet. De Groningen Swim Challenge zamelt, net als de voorbije jaren, geld in voor het UMCG Kanker Research Fonds. In de afgelopen jaren is er al bijna een miljoen euro opgehaald. Het zwemevenement bestaat uit drie onderdelen; de Groningen Swim Challenge over vijftig kilometer die in Lauwersoog start, zwemmen van Zoutkamp naar Groningen over een afstand van 33 kilometer en de City Swim over 1.600 meter door de Groningse Diepen.