Eerste week Oekraïense kinderen goed verlopen: “Sommigen gaan huppelend naar school”

nieuws

Foto: CBS De Wegwijzer

De eerste week waarbij Oekraïense vluchtelingenkinderen onderwijs krijgen aangeboden op CBS De Wegwijzer is goed verlopen. Dat laat directeur Sarah Diekstra van de school zondag weten.

Hoi Sarah! Hoe is het afgelopen week gegaan?

“Op maandag waren we nog druk met de voorbereidingen, op dinsdag zijn we begonnen met het geven van lessen. Dinsdagochtend hebben we de kinderen en hun ouders opgehaald bij de flat in Selwerd. Vervolgens zijn we in een colonne naar school gelopen. De kleuters in de leeftijd van 4 tot en 6 jaar hebben we naar OBS De Pendinghe gebracht, de kinderen van 7 tot en met 12 jaar zijn naar ons schoolgebouw gegaan.”

Hoe begin je dan zo’n eerste schooldag?

“Wat we met dit project heel belangrijk vinden is dat we de kinderen een veilige plek bieden en dat we hen ook een ritme kunnen geven. We zijn dinsdag begonnen in de klas, waarbij de ouders ook aanwezig waren. Dat vonden we belangrijk, want hoe je het ook wendt of keert, je geeft je kinderen, je kostbaarste bezit, aan mensen die je eigenlijk helemaal niet kent. Het grote geluk dat wij hebben is dat in de flat in Selwerd ook twee vluchtelingen verblijven die in Oekraïne les gaven op een middelbare school en op een universiteit. Dat is voor de taal, en het elkaar begrijpen, heel prettig, en het is ook goed voor het vertrouwen.”

Hoe zien de schooldagen er uit?

“In eerste instantie duurt dit project twee weken waarbij we de kinderen van 09.00 tot 12.00 uur les geven. Daar zijn verschillende mensen bij betrokken. De twee Oekraïense leraren, maar omdat we een zekere kwaliteit willen waarborgen hebben we ook verschillende gekwalificeerde leraren voor de klas staan. Jammer is dat we niet elke dag dezelfde persoon voor de klas kunnen hebben, omdat we in het onderwijs te maken hebben met een lerarentekort. Dus voor de kinderen zijn de vaste gezichten de twee Oekraïense dames, aangevuld met leraren van verschillende scholen die hier de kwalificaties voor hebben en zich hier voor inzetten.”

Voor de kinderen lijkt het mij heel spannend …

“Eigenlijk is het heel mooi om te zien. Op de eerste dagen zie je dat ze echt de kat uit de boom aan het kijken zijn. Maar na een paar dagen ontstaat er een zekere groepsdynamiek. Een aantal kinderen zijn wat stiller, maar anderen zijn echte belhameltjes. Wel laten ze allemaal heel duidelijk zien dat ze graag willen leren. Dat bieden we ook aan door bijvoorbeeld rekenlessen, het spelen van spelletjes en het oefenen van woordjes. Afgelopen vrijdag kwam ik even in de klas kijken en als je dan ziet dat iedereen heel geconcentreerd met rekensommetjes bezig is, dan is dat heel mooi.”

Als je zo terugkijkt op de afgelopen week, is het je dan meegevallen of tegengevallen?

“Het is maar hoe je het bekijkt. Als we naar de kinderen kijken, dan is het meegevallen. Als je ziet dat een aantal kinderen op donderdag en vrijdag huppelend naar school ging, dan ben ik heel blij. Het liefst zie je dat iedereen huppelt, maar je moet ergens beginnen. Aan de andere kant zien we dat het proces wel heel veel tijd kost. Als scholen zijn we dit begonnen, maar je ziet dat heel veel kleine dingen relatief gezien veel tijd kosten. Bijvoorbeeld de inschrijvingsprocedure. Of het geven van gymnastieklessen. Lichamelijke opvoeding is bij ons op school belangrijk. Afgelopen week vroegen we of de kinderen ook sportkleding hebben. Nou, dat hadden ze niet. Ze zijn in allerijl gevlucht. Het regelen van gymkleding is op zich niet een heel karwei, maar je moet dit wel even regelen en je wegen hierin kennen. Eigenlijk zou een centrale organisatie, bijvoorbeeld de overheid, deze regierol op zich moeten nemen.”

De gemeente is geloof ik wel enthousiast hè?

“Klopt. Wethouder Carine Bloemhoff (PvdA) van Onderwijs is afgelopen week langs geweest om even te komen kijken. De bedoeling is dat onze werkwijze overgenomen gaat worden om ook andere vluchtelingenkinderen in de gemeente onderwijs aan te gaan bieden. Wij hebben op dit moment zeventien kinderen bij ons op school die in de Selwerd-flat verblijven. Maar elders in de gemeente zijn ook vluchtelingen opgevangen. De bedoeling is dat onze werkwijze tot een blauwdruk gaat leiden, die ook op andere plekken gebruikt gaat worden, zodat het wiel niet opnieuw uit hoeft worden gevonden.”

Als we kijken naar de komende periode. Wat gaat er na volgende week gebeuren?

“De komende week krijgen de kinderen van 09.00 tot 12.00 uur les in hun eigen klas. Twee kinderen, die vloeiend Engels spreken, hebben we deels in groep 8 geplaatst. We zien dat dat prima gaat. De komende week gaan we beslissen of we het huidige concept gaan verlengen of dat we het uit gaan breiden, waarbij we wellicht meer leerlingen deels in bestaande klassen kunnen plaatsen.”

Het initiatief om onderwijs aan te bieden aan de kinderen is een idee van CBS De Wegwijzer, OBS De Pendinghe, SBO Bekenkampschool en de RKDBS Bisschop Bekkersschool.