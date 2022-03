Eerste programma voor Noorderzon bekend

nieuws

Foto: Niels Knelis Meijer

Met de coronamaatregelen op het laagste pitje sinds de uitbraak van het virus lijken alle seinen op groen te staan voor de 32e editie van het Noorderzon Festival of Performing Arts & Society van komende zomer. Vandaag maakt de organisatie de eerste namen uit het programma bekend.

Tussen donderdag 18 t/m zondag 28 augustus komen onder meer dansgezelschap Out Innerspace (Canada) en de theatrale illusievoorstelling van Compagnie 32 Novembre (Frankrijk) naar Groningen. Vanuit België duiken Silke Huysmans & Hannes Dereere in de diepzeemijnbouw én de eerste naam uit het muziekprogramma bestaat uit folkmuziek van The Weather Station (Canada).

De kaartverkoop voor de eerste programmaonderdelen start op 18 mei.