Eerste Oekraïense vluchtelingen arriveren in Groningen

nieuws

Foto: Chris Bakker

De eerste Oekraïense vluchtelingen zijn dinsdagmorgen gearriveerd in Groningen. Zij worden opgevangen in de studentenflat De Cornus aan de Kornoeljestraat in Selwerd. Het gaat om een groep vrouwen met kinderen.

Zij zijn de oorlog ontvlucht, want vorige week viel Rusland Oekraïne binnen. In de flat, die begin dit jaar na een verbouwing is opgeleverd, stonden nog ruim zeventig kamers leeg. Er is plek voor honderd mensen. De vluchtelingen worden eerst geregistreerd in een restaurant. Daarna gaan zij naar de flat.

Daar is inmiddels alles in gereedheid gebracht om de vluchtelingen te ontvangen. Afgelopen weekeinde zijn diverse studenten verhuisd naar een andere kamer, zodat de Oekraïners hun eigen afdelingen in de flat hebben. De Stichting Studenten Huisvesting (SSH) heeft welkomstpakketten klaar gezet die bestaan uit de eerste levensbehoeften. De vluchtelingen kunnen tot 1 augustus blijven.

“Ze zijn heel erg moe”, aldus Monique Louwes van de SSH over de nieuwe flatbewoners. “Het is fijn dat ze op een plek zijn waar ze gewoon kunnen slapen en alles een plekje kunnen geven over wat er is gebeurd. De meesten komen net aangereden uit Oekraïne en hebben een heftige tijd achter de rug”.

Niet alleen in Selwerd worden vluchtelingen uit Oekraïne opgevangen. Dat gebeurt ook in het voormalige Nescio hotel in Haren. Daar is plek voor 230 mensen.