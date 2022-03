Eerste klasse E: Punt voor PKC’83, nederlagen Oranje Nassau en VV Groningen

sport

Foto Andor Heij. Grondgevecht bij Oranje Nassau - Winsum

In de eerste klasse E van het zaterdagvoetbal speelde PKC’83 gelijk. VV Groningen en Oranje Nassau verloren opnieuw en staan dicht bij de degradatiezone.

Oranje Nassau verloor op sportpark Coendersborg met 1-3 van vv Winsum. De eerste kansen waren voor Tijs Mulder van Winsum. Wouter Bloem was wel succesvol en schoot na 16 minuten de 0-1 binnen. Na een kans voor Caram Carneiro Alves van ON kachelde de wedstrijd naar de rust.

Twee minuten na de pauze kwam Winsum op 0-2 toen Hans Zwakenberg een corner van Mulder verzilverde. Beide ploegen kregen in een beter tweede bedrijf daarna een paar aardige kansen. Ruendel Martina was namens ON succesvol toen hij na 64 minuten een voorzet van Youri Schuur raak schoot: 1-2. Na 84 minuten besliste Winsum de wedstrijd toen Stan Buikema een afgeslagen corner hard in schoot vanaf de rand van het strafschopgebied.

Geen zorgen

“Ik denk dat Winsum terecht met een voorsprong de rust in ging”, aldus ON trainer Erwin Heerlijn. “We verloren de wedstrijd eigenlijk na die corner. Ook vanwege die afgekeurde goal, dan had je de wedstrijd nog kunnen recht trekken”. ON moet na de nederlaag nadrukkelijk naar beneden kijken. “Ik maak me nog geen zorgen. Ik weet waartoe we in staat zijn, maar dan moeten we dit soort wedstrijden wel gaan winnen”.

ON ontmoet de komende week nog twee laagvliegers. Eerst dinsdag thuis tegen Zeerobben en dan zaterdag uit tegen VV Groningen.

VV Groningen had een beroerde dag, want het verloor in Steenwijk met 6-0 van koploper d’ Olde Veste ’54. Davy Kuurman was met vier treffers de grootste plaaggeest voor VVG.

Laat punt voor PKC’83

PKC’83 sloeg thuis de aanval van Broekster Boys op de vierde plek af. Het werd 2-2. De Friezen begonnen goed met een doelpunt van Hedgar Hoekstra. PKC werd daarna beter, maar de paal stond een gelijkmaker in de weg. In de slotfase van de eerste helft was Broekster Boys weer sterker.

Na rust waren er kansen voor PKC en Jeffrey Noordveld maakte er 1-1 van. De voorsprong voor de Groningers hing in de lucht, maar Broekster Boys kwam weer beter in het spel en het werd 1-2 door Lucas Peterson. Tiuri Schieving bezorgde PKC in blessuretijd alsnog een verdiend punt: 2-2.

PKC’83 staat vierde, VV Groningen tiende en Oranje Nassau elfde in de eerste klasse E.