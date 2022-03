Eerste geit van het seizoen geboren bij kinderboerderij Stadspark

De lente staat voor de deur, dat merken ze ook bij kinderboerderij Stadspark. Hier is dinsdag het eerste geitje van het seizoen geboren. Het beestje heeft de naam Sisse gekregen en is daarmee vernoemd naar een oud-stagiaire van de kinderboerderij. Sisse wordt nu nog goed beschermd door haar moeder.

Sisse en haar moeder staan momenteel op stal, maar hier komt binnen een paar dagen verandering in. Het jonge geitje is dan gewend aan haar moeder en kan rustig naar buiten tussen de andere geiten. De geiten handtam maken is niet veel werk, vertelt Judith Scheltens, medewerker van de kinderboerderij: “Ze lopen al vrij vroeg tussen het publiek, dus dan kunnen ze geaaid worden. Dat gaat eigenlijk helemaal vanzelf, je ziet dan ook dat de geiten direct naar je toe komen lopen”.

Al sinds vorige maand krijgt de kinderboerderij telefoontjes met de vraag of er al jonge dieren rondlopen. Lammetjes en andere jonge dieren trekken altijd veel mensen, vertelt Scheltens. In april staan er nog een paar bevallingen in de planning en dan kunnen mensen die jonge dieren ook weer bewonderen.