Nieuwe fase werkzaamheden Julianaplein zorgt voor drukte rond Helpman

nieuws

Verkeersdrukte op de afrit van de zuidelijke ringweg naar Helpman - Foto: 112 Groningen

Operatie Julianaplein is maandagochtend een nieuwe fase ingegaan. Dat liet zich meteen goed zien. Veel verkeer koos ervoor de omleidingsroutes niet te volgen en via Helpman te rijden.

Veel verkeer uit de richting Hoogezand op de zuidelijke ringweg (N7) besloot de omleidingsroutes niet te volgen, maar zelf een alternatief te kiezen. Dat zorgde voor drukte op de afrit van de zuidelijke ringweg, de Verlengde Hereweg en de Van Ketwich Verschuurlaan. De stoplichten rond de afrit van de N7 filterden het verkeer nog enigszins, maar de voorspelde verkeersdrukte door de routewijziging rond het voormalige Julianaplein liet zich aftekenen.

De verkeersdrukte lag in de lijn der verwachting. Zowel Aanpak Ring-Zuid als Groningen Bereikbaar stelden in de voorafgaande dagen dat het verkeer moet ‘wennen’ aan de nieuwe situatie. In samenwerking met de gemeente zijn de afgelopen weken al enkele aanvullende verkeersmaatregelen genomen. Zo zijn de Helperzoomtunnel en de Goeman Borgesiuslaan in één richting afgesloten.