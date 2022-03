Eén van de grootste militaire transportvliegtuigen bezoekt Airport Eelde

nieuws

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Eén van de grootste militaire transportvliegtuigen ter wereld heeft maandagavond een bezoek gebracht aan Groningen Airport Eelde. Het bezoek kon op flink wat belangstelling rekenen.

Het vliegtuig, een Boeing C-17A Globemaster III van de Canadese luchtmacht, landde aan het eind van de middag en vertrok in het begin van de avond weer. De Boeing, aan strategisch transportvliegtuig, is in staat om snel troepen en goederen af te leveren en te vervoeren. Het is bijvoorbeeld groot genoeg om een Chinook-helikopter te vervoeren. Doordat het een groot toestel is, heeft het een baanlengte van 2.316 meter nodig om op te kunnen stijgen en 1.060 meter om te kunnen landen. Afgelopen zomer bleek het toestel in staat te zijn om 823 personen te vervoeren bij een evacuatievlucht vanuit Afghanistan.

Belangstelling

“De komst en het vertrek bracht redelijk wat mensen op de been”, vertelt nieuwsfotograaf Mike Weening van Weening Fotografie. “Verschillende spotters hadden een mooi plekje opgezocht, en aan de burgemeester J. Legroweg stonden diverse auto’s geparkeerd. Verschillende mensen wilden dit toch wel met eigen ogen zien. In de avond vertrok het vliegtuig weer, waarbij het later in de avond landde op Glasgow Prestwick Airport in Schotland.

Luchtmachtoefening

De afgelopen twee weken is Eelde vaker aangedaan door militaire vliegtuigen. Aanleiding is de grote internationale luchtmachtoefening Frisian Flag die maandag startte op de luchtmachtbasis in Leeuwarden. Canada is één van de landen die hier aan deel neemt.