DWARS bekleed koepel Noorderplantsoen met sjaals: “Protest tegen slechte isolatie studentenhuizen”

nieuws

Foto: DWARS Groningen / ingezonden

Jongerenorganisatie DWARS heeft zondagmiddag actie gevoerd bij de muziekkoepel in het Noorderplantsoen tegen de slechte isolatie van studentenhuizen.

“We hebben de koepel bekleed met sjaals en spandoeken”, vertelt voorzitter Sophie Middendorp. “In de koepel hadden we een huiskamer gebouwd waar verschillende mensen met warme kleding aan, een kopje thee zaten te drinken.” Met de actie werd aandacht gevraagd voor de slechte isolatie van studentenhuizen en de gevolgen hier van. “Wanneer je studentenhuis slecht is geïsoleerd, heb je hier weinig invloed op, terwijl je wel opdraait voor de hoge energierekening.”

Onrechtvaardig

Volgens Middelhuis ontbreekt de prikkel bij huurbazen om te verduurzamen. “Huurbazen vinden het nu alleen belangrijk dat ze hun huurgeld kunnen innen. Hoe studenten leven, dat maakt ze niet uit. De prikkel om te verduurzamen ontbreekt vaak. Naast dat dit enorm onrechtvaardig is, is het ook slecht voor het milieu.” Op de vraag hoe groot het percentage studentenhuizen is dat slecht geïsoleerd is, zegt Middelhuis: “Die aantallen weet ik niet, maar ik weet dat heel veel huizen niet, of niet voldoende, geïsoleerd zijn.”

“Huisbazen dwingen om te verduurzamen”

DWARS eist dat huisbazen gedwongen moeten worden om te verduurzamen. “Stel bijvoorbeeld eisen aan de verhuurdervergunning; verplichte transparantie over de energiekosten en een minimaal energielabel. Het is geen fijn gevoel als je huisbaas dreigt over het verhalen van de hogere energiekosten op jou, terwijl je ook dagelijks de tocht door je enkele glazen voelt komen. Je kunt wel een warme trui aan doen, maar de verantwoordelijkheid dat jij het warm hebt zonder een toren hoge energierekening zou bij de huisbaas moeten liggen.”