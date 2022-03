sport

Foto Andor Heij

In het amateurvoetbal zij dit weekeinde weer diverse wedstrijden afgelast vanwege coronabesmettingen. Daaronder ook wedstrijden met Groninger clubs.

Op zaterdag gaat in 3C Loppersum – Be Quick 1887 niet door, net als GEO – Corenos in 5E. Op zondag is in 2L ASVB – Gruno afgelast en in 3B de stadsderby Groninger Boys – Forward.

Mogelijk volgen er meer afgelastingen.