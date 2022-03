Drukte op westelijke ring en de Laan Corpus den Hoorn: ‘Verkeer moet wennen aan nieuwe situatie’

nieuws

Foto: Rijkswaterstaat via Groningen Bereikbaar

Het verkeer moet, tijdens deze eerste dagen van ‘fase 5’ in de grote verbouwing van het Julianaplein, wennen aan de nieuwe verkeerssituatie. Dat stelt Groningen Bereikbaar dinsdagmiddag, naar aanleiding van de verkeersdrukte van de afgelopen dagen.

De bereikbaarheidsorganisatie komt daarom met een handleiding voor het verkeer van Ring-West naar Assen. De verkeerssituatie tussen de westelijke ringweg (N370) en de A28 is is nu helemaal anders. Nu kan het verkeer weer via het Julianaplein van Drachten naar Assen en andersom. Omdat het verkeer nog niet gewend is aan de nieuwe situatie, ziet Groningen Bereikbaar nog onnodig veel verkeer over deze weg rijden.

Verkeer vanaf de westelijke ringweg (N370) richting Assen (A28), kan op Ring West het beste links voorsorteren. Ook op de verbindingsweg voor de Gasunie kan dit verkeer de linkerbaan blijven gebruiken en op de rotondes van Laan Corpus den Hoorn de binnenste baan nemen. Verkeer tussen de westelijke ringweg naar Drachten/Hoogkerk of naar de Laan Corpus den Hoorn kan het beste op de rechter rijbaan blijven.

Op het kaartje hieronder is goed te zien hoe het verkeer het beste kan rijden en voorsorteren: