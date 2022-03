Drielingstorm van vorige maand zorgde voor tweehonderd omgewaaide bomen in gemeente

nieuws

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

De stormen Dudley, Eunice en Franklin zorgen nog steeds voor meldingen van schade in de gemeente. Dat liet wethouder Glimina Chakor onlangs weten aan de gemeenteraad. De schadeteller in de gemeente staat inmiddels op ruim 700 meldingen.

Volgens wethouder Chakor is een belangrijk deel van de schade inmiddels opgelost. “Maar we zijn nog niet klaar en er komen er nog steeds meldingen binnen.” Chakor laat weten dat er in totaal rond de 700 meldingen van schade zijn binnengekomen. Het gaat daarbij onder andere om omgewaaide bomen, gevelplaten die loszaten en afgewaaide daken.

“In en na het stormweekend hebben vele medewerkers zich ingezet om de schade zo goed mogelijk te verhelpen”, vervolgt Chakor. “Daar zijn we ook nog steeds mee bezig. Vanuit gemeente en externe partijen zijn in het stormweekend ruim 70 medewerkers aan de slag geweest. In totaal is er inmiddels tussen de 2500 en 3000 aan calamiteiten en reguliere ureninzet gepleegd.”

De wethouder besluit dat er in de gemeente ongeveer tweehonderd bomen zijn omgewaaid door de ‘drielingstorm’. De exacte schadebedragen en kosten zijn nog niet bekend, maar het meeste hout is begin maart al uit de wijken verwijderd. Het hout van de bomen wordt zoveel mogelijk hergebruikt. Of en wanneer de omgewaaide bomen worden herplant, is nog niet bekend. Daarover wordt op een later moment meer bekend gemaakt.