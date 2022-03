Driebondsbrug maandagavond kwartier open voor groot transport

nieuws

De Driebondsbrug vanuit de lucht - Foto via Rijkswaterstaat

De Driebondsbrug, die de oostelijk ringweg (N46) over het Eemskanaal leidt, gaat maandagavond om 21.00 uur een kwartier open om een groot transport door te laten.

Het autoverkeer moet, vanwege de opening van de brug, rekening houden met vertraging.

De brug mag sinds vorige maand alleen open als er verkeersregelaars en monteurs aanwezig zijn, omdat de software in de aansturing van de brug onvoorspelbaar en onveilig is. Alleen bijzondere transporten en zeeschepen mogen de brug gebruiken. Andere schepen die te hoog zijn om de brug te passeren, krijgen het advies om te varen via Lauwersoog.

