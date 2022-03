Politie houdt drie cybercrimelen aan in Stad; telefoons en vuurwapen in beslag genomen

nieuws

Foto via Politie.nl

Naar aanleiding van een onderzoek naar cybercrime in Limburg heeft de politie afgelopen woensdag een inval gedaan in een woning in de Stad. Daarbij werden drie mensen aangehouden.

De Ondersteuningsgroep Noord-Nederland maakte de ‘instap’ in de woning maandagmiddag bekend. De drie verdachten werden overgebracht naar een cellencomplex in Assen. Waar de verdachten precies werden aangehouden in Groningen, maakte de politie niet bekend.

Na de arrestaties doorzochten agenten de woning. Tijdens de doorzoeking werden onder meer een vuurwapen en diverse communicatiemiddelen in beslag genomen.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Politie OG Noord Nederland (@ondersteuningsgroepnoord_nl)