“Donderdag zonovergoten, komende nachten lichte vorst”

Foto: Joris van Tweel

De komende dagen gaan zonovergoten verlopen. In de nachten is er lichte vorst. Dat is de voorspelling van OOG-weerman Johan Kamphuis.

“Donderdag is het zonovergoten en wordt het 9 graden”, vertelt Kamphuis. “Er waait een matige oostenwind, windkracht 3. In de nacht naar vrijdag lichte vorst, -1 of -2 graden. Vrijdag is het opnieuw stralend zonnig en wordt het 8 of 9 graden. De oostenwind is matig, windkracht 3 en in de nacht naar zaterdag volgt wederom lichte vorst.”

“In het weekend houdt het zonnige weer aan, al kan er, vooral op zondag, soms wat lichte bewolking overdrijven. Zaterdag wordt het 7 graden, op zondag kan het 9 graden worden. In de nachten blijft het licht vriezen, -2 of -3 graden. Ook na het weekend houdt het zonnige weer voorlopig aan. Wel gaat de zuidoostenwind langzaam aan toenemen en neemt de kans op nachtvorst geleidelijk aan af. Overdag wordt het rond 8 graden. Pas tegen het einde van de week neemt de kans op regen weer toe als een oceaandepressie de aanval opent op het heersende hogedrukgebied boven Scandinavië.”

