Donderdag vrij zonnig, tot en met het weekend steeds stralender weer

Foto: Joris van Tweel

Hoewel de donderdagochtend nog begint met bewolking en misschien een spatje regen, kan Groningen vanaf donderdagmiddag tot en met het weekend een aantal stralende dagen verwachten. Dat voorspelt OOG-weerman Johan Kamphuis voor de komende dagen.

Volgens Kamphuis begint de donderdag nog bewolkt, met in de vroege ochtend kans op een spatje regen. “Later in de ochtend al een voorzichtig doorbrekende zon vanuit het westen”, stelt Kamphuis. “In de middag lost steeds meer bewolking op en wordt het vrij zonnig. Het wordt 11 graden bij een matige wind uit het noordwesten, windkracht 3.”

In de nacht van donderdag op vrijdag daalt het kwik naar minima rond of iets onder het vriespunt, stelt Kamphuis: “Donderdag is er eerst kans op een mistbank. Wat volgt is een zonnige dag, met in de ochtend een paar laaghangende wolkenvelden. Het kwik oploopt naar ongeveer 14 graden bij weinig wind uit het noordoosten, windkracht 2.”

Ook de dagen daarna verlopen volgens Kamphuis ‘stralend’, met aanzienlijke zonneschijn op zaterdag. Kamphuis: “Dan is het 14 graden en neemt de wind uit het oosten tot noordoosten in de middag toe naar windkracht 3, misschien 4. Zondag wordt het wat schraal als de oostenwind verder aantrekt en matig tot vrij krachtig wordt, windkracht 4 tot 5. Daarbij is het zonovergoten, maar met 11 of 12 graden doet het kwik een stapje terug. Ook gevoelsmatig zal het frisser aanvoelen dan voorgaande dagen.”