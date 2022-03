“Donderdag veel zon bij 14 graden, na het weekend houdt zonnig lenteweer aan”

nieuws

Foto: Joris van Tweel

Ook de komende dagen is het volop voorjaarsweer waarbij de temperatuur met 14 graden het lentegevoel versterkt. Dat is de voorspelling van OOG-weerman Johan Kamphuis.

“Donderdag is er veel zon maar is de lucht niet steeds strakblauw”, vertelt Kamphuis. “Soms trekken er een paar wolken voorbij. Het blijft droog en bij een zwakke of matige wind uit het zuidoosten, windkracht 3, wordt het 13 of 14 graden. In de nacht naar vrijdag temperaturen iets boven het vriespunt. Op vrijdag is er wederom veel zon maar staat er wel een forse zuidoostenwind, windkracht 5. Het wordt dan 11 of 12 graden. In de nacht naar zaterdag blijft het ruim boven het vriespunt.”

“Op zaterdag schijnt de zon al oogt het soms als een wat waterig zonnetje omdat er ook wolkenvelden overtrekken. Het wordt 13 graden. De zuidoostenwind is matig, windkracht 3, en het blijft droog. Op zondag schijnt de zon weer vaker, maar trekt ook de zuidoostenwind weer wat aan naar windkracht 4. Het blijft erg zacht bij 13 of 14 graden. Maandag wordt het een graad of 11 of 12 en is er veel zon en daarmee houdt het droge en, vrij, zonnige, lenteweer aan.”

