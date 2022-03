“Donderdag sneeuw en kans op gladheid, ook weekend verloopt koud”

nieuws

Er staan een aantal koude dagen op het programma waarbij we op donderdag te maken gaan krijgen met sneeuwval. Dat meldt OOG-weerman Johan Kamphuis.

“Donderdag hebben we in de ochtend te maken met lichte regen maar er zijn ook droge perioden”, vertelt Kamphuis. “In de middag gaat de neerslag steeds vaker vallen als sneeuw bij temperaturen die dalen tot rond het vriespunt. Bij intensivering van de neerslag zal de sneeuw in steeds meer gebieden gaandeweg de middag voor een witte wereld kunnen zorgen. Ook in het begin van de avond zijn er perioden met sneeuw te verwachten, waarschijnlijk dus langdurige sneeuwval bij temperaturen die rond het vriespunt blijven schommelen. Een sneeuwdekje wordt dan steeds waarschijnlijker.”

“Sneeuw zal niet lang blijven liggen”

“Er waait een koude en straffe noordoostenwind, windkracht 5, langs de Wadden hard, misschien wel stormachtig, windkracht 8. Later in de avond en in de nacht naar vrijdag wordt het droog. Aan de temperatuur verandert weinig. De sneeuw zal niet lang blijven liggen. Er is lichte dooi en in combinatie met een relatief warme ondergrond zal de sneeuw snel wegsmelten.”

“Op vrijdag een koude noordoostenwind”

“Vrijdagochtend is er wel grote kans op een witte wereld. Het kwik schommelt rond de 1 graad om uiteindelijk op te lopen naar 3 graden. Het is kil met wolkenvelden, maar toch schijnt ook de zon af en toe, zij het nogal waterig en waait er nog altijd een koude noordoostenwind, windkracht 4 tot 5. In de nacht naar zaterdag schommelt het kwik rond het vriespunt en zullen wolken er voor zorgen dat eerder verwachtte vorst in ons gebied waarschijnlijk uitblijft. De kans op zware nachtvorst is in ieder geval sterk afgenomen.”

Koud weekend

“Op zaterdag is er veel bewolking maar zijn er ook opklaringen. Het blijft op een spatje regen na droog bij 7 graden. In de nacht lichte vorst bij -2 of -3 graden. Zondag valt er een, winterse, bui maar schijnt ook zo nu en dan de zon. Het wordt 7 graden. De nieuwe week lijkt wisselvallig te gaan verlopen.”

