Donderdag en vrijdag rijden elk uur tien betonwagens naar zuidzijde Hoofdstation

Foto via Groningen Spoorzone

Komende donderdag en vrijdag stort aannemer Strukton zo’n 3.200 kubieke meter onderwaterbeton in de bouwkuip voor de nieuwe ondergrondse voetgangerspassage en fietsenstalling bij het Hoofdstation.

Dat gaan bewoners van de binnenstad merken, omdat de stort ook in de nacht doorgaat. De route die de betonwagens rijden is nu anders als tijdens de stort van het beton in de andere bouwkuip, die eind augustus vorig jaar plaatsvond. Door de werkzaamheden van Aanpak Ring Zuid aan het Julianplein kunnen de betonwagens niet via de bestaande bouwroute over de busbaan rijden. Ook de ingestelde omleidingsroute is volgens ProRail niet geschikt, vanwege een te groot risico op onderbreking van het storten.

Andere routes

De tien vrachtwagens die elk uur naar de bouwplaats gaan rijden, volgen overdag een route vanaf de zuidelijke ringweg naar de Hereweg en gaan vervolgens via de Vechtstraat, de Geulstraat en de Rabenhauptstraat naar de bouwplaats.

’s Avonds en ’s nachts is de route anders. Dan rijden de betonwagens de Hereweg helemaal af naar de Stationsweg en gaan vervolgens via het Emmaviaduct, de Brailleweg, de Parkweg en het Hoornsediep naar de bouwplaats.

Geen overmatige hinder verwacht

Het pompen van het beton kan enig geluid geven in de directe omgeving, maar zorgt naar verwachting niet voor overmatige hinder. Het beton komt in ongeveer 250 betonwagens, die via de bestaande busbaan naar en van het werkterrein rijden.