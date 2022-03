Donar wint van Mons; eerste zege in Elite Gold

sport

De bij de ploeg teruggekeerde spelverdeler Austin Luke (foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie)

In MartiniPlaza boekten de basketballers van Donar woensdagavond hun eerste zege in de Elite Gold, de hoogste afdeling van de cross-border fase in de BNXT League. Met 81-75 ging Belgische Belfius Mons-Hainout op de rug.

Donar beëindigde ieder kwart met een voorsprong, maar was zeker niet de hele wedstrijd de bovenliggende ploeg. Het eerste kwart eindigde op 18-13, maar de twee ploegen hielden elkaar behoorlijk in evenwicht. In het tweede kwart was Donar de bovenliggende ploeg en begon aan de rust met een stand van 40-24. Gedurende het derde en het vierde kwart kwamen de Belgen langzaamaan terug in de wedstrijd, maar wist de opgelopen achterstand net niet in te lopen. Donar ging, met een eindstand van 81-75, als winnaar van het veld.

De winst tegen Mons moet Donar aanstaande zondag een boost gaan geven als het er echt om gaat voor de Groningse basketbalformatie. Dan speelt Donar om 15,00 uur in eigen huis om de landsbeker tegen aartsrivaal Heroes Den Bosch.