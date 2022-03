Donar voor zevende keer bekerwinnaar

sport

foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie

Donar is zondagmiddag voor de zevende keer in de clubhistorie winnaar geworden van de nationale basketbalbeker. De Groningers wonnen in een kolkend MartiniPlaza met 4100 toeschouwers de finalewedstrijd met 76-71 van Heroes Den Bosch.

Al vanaf het begin waren de ploegen aan elkaar gewaagd. Na het eerste kwart was er nog geen verschil (25-25), en bij rust stond Donar één punt voor: 41-40. Na drie kwarten bleef het verschil gelijk: 64-63.

Het vierde kwart was zenuwslopend. Uiteindelijk trok Donar aan het langste eind, toen de ploeg uitliep van 69-69 naar 74-69, mede door een driepunter van Donte Thomas. Bij de stand 74-71, met nog 4 seconden op de klok, mocht Heroes-speler Thomas van der Mars 2 vrije worpen nemen. Hij miste ze allebei, en de rebound was voor Donar. In de laatste seconden bracht Henry Caruso met een dunk de eindstand op 76-71.

Topscorers bij Donar waren Austin Luke en Jimmy Gavin met beiden 15 punten. Bij Heroes was Austin Price topscorer met 21 punten.