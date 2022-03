Donar verliest eerste cross border-wedstrijd

sport

foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie

Donar heeft zondagmiddag zijn eerste wedstrijd in de ‘cross border’-fase van de competitie verloren. In Oostende was de topploeg Filou Oostende een maatje te groot: 99-74.

Donar kon niet beschikken over Donte Thomas, die een knieblessure heeft. Daarentegen kon Thomas Koenis na een lange afwezigheid weer meedoen. Al snel in het eerste kwart had de thuisploeg het beste van het spel, waardoor Oostende kon uitlopen naar 20-10. Na 10 minuten stond de stand 24-18 op het scorebord. In het tweede kwart werd het verschil weer groter, en dat was maximaal bij 44-23, met nog ruim een minuut tot de rust. In die tijd wist Donar het verschil terug te brengen tot 15 punten: 46-31.

Kort na rust verkleinde Marquis Addison de achterstand wat, maar het was van korte duur. Een kwartuitslag van 29-16 betekende een 75-47 tussenstand na 30 minuten spelen. In het laatste kwart deden de Belgen het wat rustiger aan, zodat Donar dit kwart zowaar nog wist te winnen.

Topscorers bij Donar waren Marquis Addison met 23 punten en Henry Caruso en Jimmy Gavin met beiden 14 punten.

Donar staat op achtste plaats met 16 punten na 1 wedstrijd.