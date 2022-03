Donar fors onderuit tegen Mechelen

sport

foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie

Donar heeft de spectaculaire overwinning van zondag tegen Antwerp Giants geen vervolg kunnen geven. De Groninger basketballers gingen woensdag fors onderuit in de uitwedstrijd tegen de nummer 3 in de Elite Gold, Kangoeroes Basket Mechelen: 86-61.

Al in de openingsfase liep Donar achter de feiten aan, en na 2 minuten moest coach Matthew Otten bij de stand 8-0 een eerste time-out nemen. Aan het eind van het kwart was het verschil 10 punten: 27-17. Bij rust was het verschil onveranderd: 44-34.

In het derde kwart kwam Donar nog terug tot 53-45, maar daarna volgde een 11-0 run, zodat het kwart eindigde bij 64-45. In het laatste kwart liep de thuisploeg nog verder uit. Coach Matthew Otten moest nog met twee technische fouten het veld verlaten.

Topscorers bij Donar waren Marquis Addison met 14 punten en Donte Ingram met 13 punten. Bij Kangoeroes was Myles Stevens topscorer met 18 punten.

Donar staat op de vijfde plaats in de Elite Gold en heeft 21 punten uit 4 wedstrijden.