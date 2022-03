Doden van bevers door muskusrattenklemmen: “prettig dat er nu duidelijkheid komt”

nieuws

Foto: Andre Brasse via Wikimedia Commons (CC 3.0 SA)

Het is vooral prettig dat er duidelijkheid komt. Dat is de reactie van Het Groninger Landschap op het hoger beroep dat dinsdag diende tegen Waterschap Hunze en Aa’s over het doden van bevers door muskusrattenklemmen.

“Het is belangrijk om allereerst te vertellen dat wij als stichting deze rechtszaak niet zijn gestart”, vertelt directeur Marco Glastra van Het Groninger Landschap. “De zaak is twee jaar geleden aan het rollen gebracht nadat er in Drenthe videobeelden waren gemaakt van een bever die werd aangetroffen met een muskusratklem. De Officier van Justitie is daarop een onderzoek gestart. Op dat moment zijn wij in beeld gekomen. De OvJ heeft onze Buitengewoon Opsporingsambtenaar, BOA, op pad gestuurd om onderzoek te doen naar geplaatste klemmen in ons gebied.”

Klemmen aangetroffen in Onnerpolder

“De BOA heeft de resultaten van het onderzoek gerapporteerd aan de OvJ. Dat is buiten mij om gegaan. Van berichten in de media heb ik begrepen dat er diverse klemmen in de Onnerpolder zijn aangetroffen.” In het hoger beroep werd dinsdag een voorwaardelijke boete van vijfduizend euro geëist tegen het waterschap. Het waterschap wordt verweten dat het willens en wetens het risico heeft genomen op het vangen en doden van bevers in klemmen die eigenlijk bedoeld zijn om muskusratten te vangen.

Gedragscode

Muskusratten komen van oorsprong niet voor in Nederland. Voor het waterschap vormen ze een gevaar omdat de beesten lange gangen en diepe holen graven in kades en dijken, waardoor deze verzwakken. “Met de muskusrat gaat het slecht. Als je echt kijkt naar gebieden waar ze nog veel voorkomen, dan is de Onnerpolder echt een vrijplaats. Dus in die zin is het begrijpelijk dat het waterschap daar iets aan wil doen. Maar bevers mogen er niet het slachtoffer van worden. En dat hoeft ook niet want je kunt een kooi om de vallen heen plaatsen waardoor zo’n muskusratval heel selectief werkt. En dat is waar het mis gaat. Het waterschap zegt dat hun medewerkers zeer kundig zijn en precies weten wat ze doen. Zo’n kooi is niet nodig. Wij denken dat het wel nodig is, en het zou heel fijn zijn als daar duidelijkheid over komt. Dat er een gedragscode komt hoe iedereen in deze situatie handelt. Zo’n gedragscode biedt voor alle partijen helderheid hoe we het gebied samen verder kunnen optimaliseren en mooier kunnen maken.”

Het Gerechtshof in Leeuwarden doet op dinsdag 29 maart uitspraak in de zaak.