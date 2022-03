“Dinsdag zonovergoten, in het weekend droog en zacht en nachtvorst verdwijnt”

nieuws

Foto: Joris van Tweel

De komende dagen houdt het zonnige voorjaarsweer aan, waarbij aan het eind van de week de nachtvorst verdwijnt. Dat is de voorspelling van OOG-weerman Johan Kamphuis.

“Dinsdag is het zonovergoten en wordt het 9 of 10 graden”, vertelt Kamphuis. “De zuidoostenwind neemt toe naar matig, windkracht 3. In de nacht naar woensdag is het helder en gaat het een graad vriezen. Op dinsdag is het rustig en stralend lenteweer. De maximumtemperatuur komt rond de 11 graden te liggen. In de nacht naar donderdag temperaturen rond het vriespunt.”

Nachtvorst verdwijnt

“Op donderdag houdt het stralende weer aan en wordt het met 14 graden een stuk zachter. In de nacht naar vrijdag geen nachtvorst meer. Op vrijdag trekt de zuidoostenwind aan naar een volle windkracht 4. Verder verandert er weinig. Het blijft zonovergoten en zeer zacht met 14 graden. Tijdens het weekend houdt het droge en zachte weer aan. Op zaterdag wordt het 13 graden, op zondag 11 of 12 graden. Verder is er flink wat zon met zo nu en dan een paar wolkenvelden.”

Storingen blijven op afstand

“Begin volgende week verandert er in grote lijnen weinig aan het weerbeeld. Het wordt 11 tot 13 graden, wat zo’n 3 graden hoger is dan het langjarig gemiddelde. Het blijft over het algemeen vrij zonnig en neerslag valt er niet. We kunnen ons opmaken voor een langere droge periode. De oorzaak hiervan is een dominant hogedrukgebied dat pendelt tussen het oosten en midden van Europa, en die voor aanvoer van droge en zachte lucht zorgt. Storingen blijven op afstand.”

Meer informatie over het weer vind je op deze pagina.