“Dinsdag veel bewolking met later opklaringen, komende dagen kil en kans op zware nachtvorst”

De kerk van Leegkerk op de achtergrond. Foto: Joris van Tweel

De komende dagen koelt het langzaam verder af. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis is er aan het eind van de week kans op zware nachtvorst.

“Dinsdag is er veel bewolking met in de middag kans op een paar opklaringen”, vertelt Kamphuis. “Het blijft droog en bij een zwakke wind uit het noorden tot noordoosten, wordt het 9 graden. In de nacht naar woensdag is het wisselend bewolkt en koelt het af naar 1 of 2 graden. Op woensdag is het overwegend grijs en in de ochtend is er kans op een spatje lichte regen. Bij een zwakke of matige wind uit het noorden tot noordoosten, windkracht 2 tot 3, wordt het dan 7 graden.”

“Op donderdag steekt er een koude noordoosten wind op, windkracht 4. In de ochtend is er veel bewolking, maar in de middag klaart het op. Neerslag valt er niet, en bij 7 graden is het kil. In de nacht naar vrijdag daalt het kwik tot rond of iets onder het vriespunt. Vrijdag wisselen zon en wolken elkaar af bij een maximumtemperatuur rond de 7 graden. In de nacht naar zaterdag kans op zware nachtvorst met minima tussen -2 en -4 graden. Tijdens het weekend houdt het koude weer aan. Overdag wordt het 7 graden, in de nachten kans op vorst. Verder laat de zon zich zo nu en dan zien, maar is er ook kans op een, winterse, bui. Op maandag neemt de kans op regen verder toe.”

Meer informatie over het weer vind je op deze pagina.