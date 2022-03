“Dinsdag toenemende bewolking, later in de week vrij zonnig maar ook schraler”

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

In de tweede helft van de week laat de zon zich steeds vaker zien. Wel wordt het wat schraler. Dat is de voorspelling van OOG-weerman Johan Kamphuis.

“Dinsdag is er eerst kans op een lokale mistbank”, waarschuwt Kamphuis. “In de ochtend zijn er zonnige perioden, maar trekken er ook wolkenvelden over. In de loop van de dag neemt de bewolking toe. Bij een zwakke zuidoostenwind, windkracht 2, wordt het 12 of 13 graden. In de nacht naar woensdag ligt de minimumtemperatuur rond de 1 of 2 graden en is er opnieuw kans op een mistbank.”

“Op woensdag is het vrij zonnig en is het erg zacht lenteweer bij 15 graden. In de nacht naar donderdag wat regen en minima rond de 7 graden. Op donderdag eerst wat regen, later een doorbrekende zon. Het wordt 10 of 11 graden. In de nacht naar vrijdag vriest het 1 of 2 graden. Op vrijdag is het vrij zonnig en rustig weer bij 13 graden. Tijdens het weekend houdt het zonnige weer aan. Wel wordt het mogelijk een beetje schraal door een opstekende oostenwind. Overdag wordt het 10 tot 12 graden en in de nachten is er kans op een graad vorst.”

