Digitale kinderlokker uit Stad krijgt werkstraf en voorwaardelijk cel

Foto: Emmanuel Huybrechts via Flickr (CC 2.0 SA) http://flic.kr/p/asiq1f

Een 31-jarige man uit Groningen moet een werkstraf van tweehonderd uur uitvoeren voor grooming, kinderpornobezit en hacken. De man pleegde de misdrijven tegen twee jonge meisjes (11 en 14 jaar oud).

Volgens RTV Noord kreeg de man, naast de werkstraf, een voorwaardelijke celstraf van een jaar opgelegd. Het OM eiste twee weken geleden nog een celstraf van anderhalf jaar tegen de Stadjer. De rechter kwam tot een lagere straf, omdat hij nu in behandeling is voor een alcoholverslaving en omdat hij eerlijk was na zijn aanhouding. Ook werd de straf gematigd, omdat de zaak lang was blijven liggen.

De man wilde met de twee meisjes afspreken voor seks, door zich via het internet voor te doen als een jonger iemand. Ook zou de man gevraagd hebben om onzedelijke foto’s van de minderjarige meisjes en ook dergelijke foto’s (van zichzelf) naar hen hebben gestuurd. De man hackte daarnaast het account van het veertienjarige slachtoffer, die hij kende via een ex-partner.