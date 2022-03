Dierenambulance zoekt tijdelijke quarantainelocatie voor hanen na ‘vogelgriep-dump’

nieuws

Foto: miniformat65 via Pixabay.com

De dierenambulance is met spoed op zoek naar een tijdelijke opvangplek voor een aantal hanen. De gedumpte dieren hebben een plek nodig waar ze tien dagen in quarantaine kunnen.

De uitbraak van de vogelgriep op verschillende pluimveebedrijven in de provincie zorgde de afgelopen weken voor een serie dumpingen van hennen en hanen in de gemeente. De hanen zitten nu in te kleine hokjes bij de dierenambulance en kunnen niet scharrelen. Normaal worden de dieren naar een speciaal opvangcentrum voor vogels gebracht, maar in verband met de vogelgriep is dat nu te riskant.

Op de plek die de Dierenambulance Groningen zoekt voor de hanen, moet geen ander pluimvee gehouden worden. Een lege paardenstal of een kas zou de dieren voldoende ruimte bieden. De quarantaine voor de hanen duurt tien dagen. Als blijkt dat de dieren geen vogelgriep hebben, gaan ze terug naar de opvang.

Mensen die een plekje hebben voor de gedumpte dieren, kunnen contact opnemen met de meldkamer van de Dierenambulance Groningen via 050 579 1900.