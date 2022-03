Zeven vrouwen met voorkeur in gemeenteraad; raad voor het eerst overwegend vrouw

nieuws

Zeven vrouwelijke kandidaten voor de verkiezingen van afgelopen woensdag lijken met voorkeurstemmen de gemeenteraad in te kunnen komen. Met de zeven vrouwen is, voor het eerst in de geschiedenis van Groningen, een meerderheid van alle raadsleden vrouwelijk.

De kandidaten die mogelijk via voorkeurstemmen de gemeenteraad in gaan komen zijn Janette Bosma (Partij voor de Dieren), Sophie Middelhuis (GroenLinks), Mirjam Gietema (D66), Maria Martinez Doubiani (D66), Elisabeth Akkerman (VVD), Etkin Armut (CDA) en Evelien Bernabela (Partij voor het Noorden).

De voorkeurstemmen betekenen goed nieuws voor de zeven eerder genoemde vrouwen, maar ook mogelijke teleurstelling voor zeven anderen. Tim van de Vendel (GroenLinks), Koosje van Doesen (D66), Ido Venhuizen (D66), Jasper Boter (VVD), Bart Hekkema (Partij voor de Dieren), Izaak van Jaarsveld (CDA) en Matthijs Hekert (Partij voor het Noorden) lijken buiten de boot te gaan vallen.

Alle zeven kandidaten haalden 584 stemmen of meer tijdens de verkiezingen. Ze halen daarmee op eigen kracht de drempel voor een voorkeurstem, omdat ze 25 procent van de kiesdeler (aantal stemmen, gedeeld door aantal te verdelen zetels) voor Groningen hebben gehaald.

Voor het eerst meer vrouwen dan mannen in gemeenteraad

Als de uitslag ook maandag blijft zoals die nu lijk te zijn, zitten er de komende raadsperiode voor het eerst meer vrouwen in de gemeenteraad. De vrouwen verslaan de mannen met 24 tegen 21 mannen.

Dat valt ook de raadsleden op. “In Groningen heeft “Stem op een vrouw” helemaal gewerkt”, laat GroenLinks-raadslid Ceciel Niewenhout weten. “Dankjewel kiezer dus!”

Volgens PvdA-fractievoorzitter Julian Bushoff past het overwicht van vrouwen in de raad bij het progressieve karakter van Groningen. “Na meer dan 100 jaar en de invoering van vrouwenkiesrecht zitten er straks in de Groningse raad meer vrouwen dan mannen”, aldus Bushoff. “Bij de stad van Aletta Jacobs.”

Maandag definitieve uitslag

De zeven kandidaten moeten nog wel even afwachten of ze ook daadwerkelijk een zetel krijgen in de raad. Aanstaande maandag wordt de definitieve verkiezingsuitslag bekend gemaakt.