Definitieve uitslag raadsverkiezingen laat geen veranderingen zien

Foto: Chris Bakker

De vaststelling van de definitieve verkiezingsuitslag voor de gemeenteraad van Groningen van maandagochtend heeft niet voor wijzigingen gezorgd.

Net als in de voorlopige uitslag van woensdagavond/-nacht blijft GroenLinks de winnaar van de verkiezingen met negen zetels. De partij kondigde maandagochtend dan ook aan dat Mattias Gijsbertsen is voorgedragen als informateur vanuit de partij. Na GroenLinks haalden de Partij van de Arbeid (6) en D66 (5) de meeste zetels.

GroenLinks 9 ChristenUnie 2 PvdA 6 CDA 2 D66 5 Stadspartij 100% voor Groningen 4 Partij voor de Dieren 4 Partij voor het Noorden 2 SP 4 PVV 1 VVD 3 Student & Stad 3 Totaal 45

Zeven vrouwelijke kandidaten voor de verkiezingen van afgelopen woensdag komen met voorkeurstemmen de gemeenteraad in. De kandidaten die via voorkeurstemmen de gemeenteraad in gaan komen zijn Janette Bosma (Partij voor de Dieren), Sophie Middelhuis (GroenLinks), Mirjam Gietema (D66), Maria Martinez Doubiani (D66), Elisabeth Akkerman (VVD), Etkin Armut (CDA) en Evelien Bernabela (Partij voor het Noorden).

Met de zeven vrouwen is, voor het eerst in de geschiedenis van Groningen, een meerderheid van alle raadsleden vrouwelijk. De vrouwen verslaan de mannen met 24 tegen 21. Mogelijk komt hier nog verandering in, als er wethoudersposten worden toebedeeld aan vrouwen.