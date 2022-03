Deelnemers Voetbalkamp Groningen spelen in de meivakantie in de kleuren van Oekraïne

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

Deelnemers aan Voetbalkamp Groningen spelen in de meivakantie in de kleuren van Oekraïne. Dat laat de organisatie weten.

“Een voetbalkamp organiseren waarbij we doen alsof er niets aan de hand is in de wereld, dat wilde er bij ons niet in”, vertelt Bas Eimers van het Voetbalkamp. “We hebben nagedacht wat we vanuit sociaal-maatschappelijk oogpunt kunnen doen. Eén van de dingen is het tenue. Bij iedere editie van het Voetbalkamp krijgen deelnemers een tenue dat elke keer uit andere kleuren bestaat. We hebben al eens een blauw tenue gehad, en ook al eens geel. Dit keer gaan we die kleuren mixen. De kinderen zullen een geel shirt dragen, een blauwe broek en blauwe sokken met een gele tint. Dat matcht niet helemaal met de Oekraïense vlag, maar een blauw shirt behoorde niet tot de mogelijkheden. Daarom zeggen we dat we in de kleuren van Oekraïne gaan spelen.”

Daarnaast is besloten om 5 euro per deelnemer aan het Voetbalkamp over te maken naar Giro 555. “Inmiddels hebben we het bedrag voor de eerste honderd deelnemers overgemaakt naar de rekening van de Samenwerkende Hulporganisaties.” Voetbalkamp Groningen beleeft dit jaar haar 39e editie. In het voorjaar vindt er een 3-daagse plaats van 2 tot en met 4 mei. Volgens Eimers is er voor dit kamp nog een aantal plekken beschikbaar.