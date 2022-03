Debaters Willem Lodewijk Gymnasium naar landelijke finale Lagerhuis

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

Leerlingen van het Willem Lodewijk Gymnasium hebben zich geplaatst voor de landelijke finale van de debatwedstrijd ‘Op weg naar het Lagerhuis’.

In het Provinciehuis aan het Martinikerkhof vond de provinciale voorronde plaats. “Tien debaters, variërend van eerste tot zesde klassers, namen het op tegen andere scholen uit de provincie”, schrijft de school. “Tijdens de debatrondes werden ze beoordeeld door een jury, bestaande uit leden van de Provinciale Staten en ervaren oud-deelnemers. Zo werd er bijvoorbeeld gelet op lichaamshouding, kracht van de argumentatie, invalshoeken, gebruik van pakkende voorbeelden, teamwork en humor.”

De stellingen waar over gedebatteerd werd gingen over alternatieve medicijnen, waterstof en verplichte bijscholing voor leren. “De leerlingen wisten de eerste drie rondes te winnen waarmee we in de finale kwamen. Ook de finale werd uiteindelijk winnend afgesloten. Een prachtig resultaat waarmee het team zich kwalificeerde voor de landelijke finale die op 5 april aanstaande gehouden wordt.” Het WLG gaat het dan namens de provincie Groningen opnemen tegen scholen uit het hele land.”