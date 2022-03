De Stadswandeling: ‘Wat een waardeloze straat!’

Groningers wandelen wat af. In de 47e aflevering van de Stadswandeling, bezoeken Beno Hofman en Mirre van de Klok de Gelkingestraat.

De Gelkingestraat is één van de oudste straten van Groningen. De straat loopt van de Grote Markt tot de Kleine Gelkingestraat. De straatnaam is vernoemd naar een invloedrijke familie, namelijk familie Gelkinge. De familie Gelkinge leefde rond 1300 in Groningen en waren erg belangrijk. Mede omdat zij streden tegen de bisschop van Utrecht. Hij had in die tijd de macht in Groningen.

In deze aflevering van de Stadswandeling besteden Beno en Mirre aandacht aan Wessel Gansfort, de vele kroegen die de Gelkingestraat kenden maar vooral het achterstallig onderhoud van de straat. ‘Een waardeloze straat!’ zegt Beno lachend.

Volgende week is er in verband met de verkiezingen geen Stadswandeling maar een week later is het duo weer terug. Ze bezoeken dan voor de tweede keer de Oosterparkwijk.