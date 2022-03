De Stadswandeling: ‘Hier hadden bijna schepen gevaren!’

Groningers wandelen wat af. In de 49e aflevering van de Stadswandeling, bezoeken Beno Hofman en Mirre van de Klok voor de tweede keer de Oosterparkwijk.

De Oosterparkwijk is een wijk geleden in het noordoosten van de stad. Het begon met de bouw van het Treslinghuis in 1913. Dit werd ook wel het ‘verzorgingstehuis voor de a-socialen’ genoemd. Vervolgens werd ook het legendarische Rode Dorp gebouwd, waardoor de Oosterpark echt bewoond werd.

In deze aflevering van de Stadswandeling besteden Beno en Mirre aandacht aan het Rode Dorp, het bijzondere verhaal van de Gorechtkade, Gerbrand Bakker en natuurlijk het oude voetbalstadion van FC Groningen.

In de volgende aflevering bezoekt het duo de Nieuwe Weg.