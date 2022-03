De Stadswandeling: ‘Er werd hier brand gesticht!’

Groningers wandelen wat af. In de 46e aflevering van de Stadswandeling bezoeken Beno Hofman en Mirre van de Klok de wijk Paddepoel.

Paddepoel is een wijk ten noorden van de binnenstad. De wijk werd samen met Selwerd en Vinkhuizen gebouwd in de jaren zestig en zeventig. De straten in de wijk zijn vernoemd naar hemellichamen, zoals de Grote Beerstraat.

In deze aflevering van de Stadswandeling besteden Beno en Mirre aandacht aan het gebied waar Paddepoel ligt. Dit gebied wordt namelijk al eeuwen zo genoemd en heeft onder andere te maken met een wierde. Dit zijn kunstmatige heuvels waar mensen vroeger op woonden.

Beno en Mirre staan ook stil bij het welbekende winkelcentrum, een kunstwerk genaamd Groeisymbool en de Trefkoel.

Volgende week bezoekt het duo de Gelkingestraat.