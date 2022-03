‘De opbrengst van de eierballen gaat naar Giro 555!’

Overal in de stad worden acties gehouden om geld in te zamelen voor Oekraïne. Bij snackbar Koning Snacks aan de Akeleiweg willen ze ook graag hun steun betuigen aan Oekraïne: de opbrengst van elke verkochte eierbal gaat naar Giro 555.

‘De mensen in Oekraïne moeten gewoon gesteund worden. Stel het overkomt je zelf dan zou je ook blij zijn als je geholpen wordt,’ vertelt Robert Koning, initiatiefnemer en eigenaar van Koning Snacks. Het land werd vorige week binnengevallen door Rusland en is sindsdien in oorlog. De actie van Robert is een succes, want hij heeft nog nooit zo veel eierballen verkocht: ‘Gisteren heb ik er honderd verkocht en vandaag red ik makkelijk de tweehonderd. Misschien nog wel veel meer!’

Een klant van Koning Snacks vindt de actie zo goed dat hij in plaats van het standaard broodje kroket, nu een eierbal heeft besteld: ‘Ik neem nooit een eierbal, maar nu wel, want ik wil Robert steunen met zijn actie’. Volgens Robert zijn er ook veel klanten die eierballen kopen maar die dan niet hoeven: ‘Op deze manier dragen klanten die niet gek zijn op eierballen toch bij.’

De actie van Koning Snacks duurt nog tot en met zondag zes maart.