De Hosson en Hoolsema winnen de halve marathon van Haren

nieuws

De halve marathon van Haren is zaterdag gewonnen door Lotte de Hosson bij de vrouwen. Bij de mannen wist Freek Hoolsema als eerste over de finish te komen.

De voorjaarsklassieker werd voor de 38ste keer in de geschiedenis gehouden. Aan het einde van de ochtend werd er gestart op industrieterrein Felland. Daarna volgden de deelnemers een route door het Noordlaarderbos en Vijftig Bunder. Lotte de Hosson wist in een tijd van 1 uur, 19 minuten en 3 seconden als snelste vrouw over de streep te komen. Janien Lubben werd tweede, Fenna Heijnen legde beslag op de derde plaats.

Freek Hoolsema finishte in een tijd van 1 uur, 11 minuten en 35 seconden. Maurice Kwam werd tweede en René Smith derde. In totaal deden er ongeveer duizend deelnemers mee aan de wedstrijd. Vorig jaar kon de ‘RunX Halve Marathon van Haren’ niet doorgaan vanwege de coronapandemie. Ook dit jaar waren er enkele beperkingen. Volgend jaar hoopt de organisatie weer een volledige editie aan te kunnen bieden.